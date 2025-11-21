Около 700 млрд тенге выплачено казахстанцам на пособия по рождению и уходу за ребенком

В 2025 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 508 тысяч человек на общую сумму 692 млрд тенге.

С начала пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 286 тыс. человек на сумму 51,7 млрд тенге, в том числе в октябре данный вид пособия получили 28,5 тыс. человек на сумму 5,2 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

— Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 124,7 тысячи человек на сумму 36,4 млрд тенге, в том числе в октябре данный вид пособия получили 126,8 тысячи человек на сумму 3,7 млрд тенге, — говорится в сообщении министерства.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (далее — МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

на первого, второго, третьего ребенка — 38 МРП или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка — 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка — 5,76 МРП или 22 648 тенге;

на второго ребенка — 6,81 МРП или 26 777 тенге;

на третьего ребенка — 7,85 МРП или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Как сообщили в ведомстве, данную единовременную выплату c начала года получили 175,1 тыс. человек на общую сумму 245,3 млрд тенге, в том числе в октябре выплату получили 17,8 тыс. человек на сумму 17,4 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 10 месяцев составил 1 457 321 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 10 месяцев 2025 года данная выплата назначена 208,2 тыс. человек на сумму 358,6 млрд тенге, в том числе в октябре выплата была назначена 18,8 тыс. человек на сумму 34,5 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 10 месяцев составил 86 493 тенге.