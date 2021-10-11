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    14:58, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около 700 домов снесут в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска обсудили планы по сносу жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, с начала года отчуждено 468 земельных участков и недвижимое имущество для государственных нужд. Всего в этом году планируют отчуждение 700 домов.

    В горакимате отметили, что 90% владельцев жилья, идущего под снос, выбрали благоустроенные квартиры вместо денежной компенсации. Жилищные условия улучшили 423 семьи.

    «Для перспективной застройки завершаются работы по изъятию в микрорайоне «Жас Өркен», в границах улиц Горького-Алтынсарина-Позолотина, Горького-Исмайлова-Алтынсарина, микрорайона «Орталық» в границах улиц Брусиловского-Астана, Жумабаева-Крепостная, и в микрорайоне «Копай». На 2022-й год перспективными районами сноса города Петропавловска остаются микрорайоны «Жас Өркен», «Орталық», «Копай», «Береке», - проинформировали в пресс-службе.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Строительство
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