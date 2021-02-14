Около 700 домов снесут в этом году в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал на отчетной встрече с населением, как в этом году будут застраивать Петропавловск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 1,2 тысячи частных домов снесли в Петропавловске

Глава региона сравнил объемы строительства в 2020 и в 2015 годах. Квартир в Петропавловске построили в пять раз больше. Пять лет назад сдали одну тысячу квартир, в прошлом – 3,3 тысячи.

«Более 12 тысяч североказахстанцев отметили новоселье. Построили 24 многоэтажных дома. В прошлом году в областном центре работа велась на 48 стройплощадках. В 2021 году таких точек будет уже 56. В 2021-м году построим 23 многоэтажки. На этот год план - более 3,5 тысячи квартир. География строительства жилья охватывала не только областной центр, но и районы. На селе построено 609 домов. В этом году работу продолжим», - проинформировал К.Аксакалов.

Аким области добавил, что жилищный фонд обновляется в том числе и за счет сноса старых домов. За последние три года в Петропавловске снесли 1277 домов. В этом году планируют снос еще около 700.

«Свыше тысячи семей улучшили свои жилищные условия и получили квартиры. Благодаря этому проекту на месте ветхих домов вырастают современные высотки. К примеру, на месте 30 частных старых домов появляются более 300 благоустроенных квартир. Это дает нам возможность реализовать идею компактного города», - сказал К.Аксакалов.

Сейчас застраиваются микрорайоны «Жас Өркен», «Береке» и по улице Уалиханова. По словам акима области, в ближайшей перспективе - строительство в микрорайонах «Копай» и «Набережный».



