Около 70 улиц заасфальтируют в Атырау и пригородных сёлах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в Атырау и пригородных сёлах планируется заасфальтировать 69 улиц, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба городского отдела ЖКХ, в текущем году планируется уложить новый асфальт на 46 улицах пригородных сел Балауса, Ракуша, Еркинкала, а также на 23 улицах микрорайонов Геолог и Бирлик-2 в Атырау. Из местного бюджета на проведение дорожно-строительных работ выделяется 3,6 млрд тенге, подрядными организациями определены компании ТОО «Атырауинжстрой-АИС», ТОО «Казахдорстрой», ТОО «Атырауколик».

Кроме того, в текущем году планируется реконструкция 2,8 километров дороги в селе Зарослый и завершение реконструкции автодороги протяженностью 5,7 километра от микрорайона Балыкши до села Зарослый, где работы начались в конце прошлого года.