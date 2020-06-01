Около 70 тысяч литров разбавленного дизтоплива выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Комитет по финансовому мониторингу МФ РК выявил факты сбыта некачественных ГСМ в больших объемах на территории города Шымкент и Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

Одно из приоритетных направлений Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФРК - пресечение и расследование преступлений в сфере незаконного оборота нефти или нефтепродуктов.

По оперативным данным, на сегодняшний день имеются факты сбыта некачественных ГСМ в больших объемах на территории города Шымкент и Туркестанской области.

14 мая 2020 года сотрудники Департамента экономических расследований по городу Шымкент КФМ МФ РК выявлили факт транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без сопроводительных документов. Обнаружено и изъято 68 230 литров дизтоплива, предварительная сумма ущерба составляет 12 213 170 тенге.

Установлено, что несколько жителей города в специально оборудованном подпольном цехе разбавляли топливо с дешевым печным топливом, тем самым получали больший объем некачественных ГСМ.

В дальнейшем поставляли данное дизельное топливо на автозаправочные станции Шымкента и Туркестанской области, получая незаконную прибыль за счет разницы в цене.

В настоящее время по данному факту в отношении ряда лиц начато досудебное расследование по ст.197 ч.4 УК РК.

Как известно, во время выступления на заседании Государственной комисии по чрезвычайному положению 10 апреля Глава Государства отметил, что от граждан поступают жалобы на качество поставляемого дизтоплива, и назвал поставку некачественных ГСМ прямым ущербом не только экономике, но и национальной безопасности страны в целом. Службе экономических расследований поручено активизировать работу.