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Около 70 тысяч казахстанских фермеров зарегистрировались на minagro.kz

2 Октября 2018 18:54 47
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Около 70 тысяч казахстанских фермеров зарегистрировались на minagro.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале minagro.kz зарегистрировались и создали свои личные кабинеты порядка 70 тысяч казахстанских фермеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы создали портал minagro.kz, на котором фермер для получения субсидий должен зарегистрироваться, создать личный кабинет, указать кадастровые номера своих земельных участков. Таким образом, сельхозтоваропроизводитель может отслеживать ретроспективу, то есть какие работы были проведены на полях, вплоть до параметров температуры и влажности», - рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниева на пресс-конференции  в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, это является обязательным условием для получения субсидий, порядка 70 тысяч фермеров на сегодняшний день уже работают в этой системе. При этом, как отметили в ведомстве, открытый доступ фермеров к данной системе, исключает некорректность вносимых данных.

«За счет интеграции с государственными базами данных данные юридических и физических лиц проходят автоматическую сверку с государственными базами. Соответственно некорректность  (данных - прим. ред) исключается», - заверил директор департамента развития государственных услуг и цифровизации агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РК Бауыржан Аймбетов.

 

Автор: Камила Амирова

 

 

 

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Ключевые слова: Правительство РК, Сельское хозяйство,
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