Около 70 тысяч детей пойдут в 1-й класс в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При стабильной эпидемиологической ситуации в Туркестанской области новый учебный год может быть проведен в офлайн формате. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахимбек Жолаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

По его словам, в новом учебном году для недопущения распространения эпидемии среди детей под строгим контролем находятся профилактические меры.

«Сегодня в школах области работают 61 515 учителей, из них 58 820 получили вакцины. Из 23 932 технических специалистов, работающих в образовательных учреждениях, привиты 18 753. До начала нового учебного года все специалисты, работающие в школе, будут на 100% вакцинированы против эпидемии. Все это делается для безопасности наших детей», - сказал Р. Жолаев.

Также руководитель управления доложил о готовности технической базы школ региона к новому учебному году.

«В области уровень охвата детей до 6 лет детскими садами достиг 97,8%. В этом году ожидается открытие 4000 дополнительных мест, чтобы довести этот показатель до 100%. Также предполагается, что в новом учебном году порог первого класса переступят 69939 детей. Приемная работа полностью автоматизирована. На сегодняшний день принято 47266 обращений, что составляет 78%», – сказал Р. Жолаев.

Кроме того, руководитель управления проинформировал, что в предстоящем учебном году было заказано приобретение ряда учебников для 1,3,7,8 классов и учебников для учащихся с нарушениями интеллекта для 3,6,8 классов.

В этом году в связи с необходимостью в области ведется строительство 78 школ. В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию 44 из них. До 2025 года планируется построить дополнительно 130 новых школ.



