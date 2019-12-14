Около 70 сотрудников полиции наградили ко Дню независимости в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие с участием работников полиции Шымкента, посвященное празднованию Дня независимости, прошло в стенах городского цирка, передает корреспондент МИА «Казнформ».

В мероприятии приняли участие сотрудники департамента и члены их семей, ветераны полиции. Открывая праздничное мероприятие, начальник департамента полиции Шымкента, полковник полиции Е.Жумаханбетов поздравил весь личный состав со знаменательным для нашей страны праздником - Днем независимости, пожелал крепкого здоровья и успехов в оперативно-служебной деятельности.





Отметим, что в канун Дня независимости за обеспечение общественного порядка, особый вклад в защиту прав и свобод граждан, достижение лучших результатов были награждены около 70 сотрудников органов внутренних дел. В том числе приказом министра внутренних дел Республики Казахстан 11 сотрудников, приказом начальника департамента полиции - 58 сотрудников.





Также в рамках мероприятия начальник департамента наградил грамотой художника Нурсеита Ибрагимова за помощь, оказанную в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Благодарственным письмом отмечена директор детского дома №4 Нурсауле Тастыбаева за постоянную заботу, оказываемую воспитанникам детского дома и создание наилучших условий для их творческого развития.

Мероприятие завершилось концертной программой с участием талантливых воспитанников детского дома № 4, сотрудников полиции и артистов цирка.

Автор: Айнур Акбаева