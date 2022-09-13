Около 70% площади зерновых убрали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день по всем областям Казахстана продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых - это 69,8% от плана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га). В том числе, масличные убраны на площади 337,5 тыс. га - 10% от плана, намолочено 220,6 тыс. тонн. Картофеля убрано на площади 66,5 тыс. га - 34% от плана, собран урожай в объеме 1,4 млн тонн. Овощей собрано 3,2 млн тонн на 113,1 тыс. га или 66% от общей площади», - сообщили в Минсельхозе.