Около 70% населения Казахстана говорят на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время около 70% занятий проходят в школах на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никто не сомневается, что казахский язык является государственным. Сегодня нет никаких преград для того, чтобы говорить на родном языке. Все заседания Правительства проходят на казахском языке. Его дальнейшее развитие - долг каждого казаха. Сейчас около 70% населения Казахстана говорят на государственном языке, но мы должны развивать его дальше», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам Е. Тугжанова, развитие казахского языка не является политизированным вопросом. Задачу по развитию государственного языка передали из компетенции Министерства культуры и спорта в сферу образования. В школах около 70% занятий проходят на казахском языке.

«Совершенствуя конкретную методику языка, мы смогли достучаться до каждого ребенка, создали возможность говорить на государственном языке для представителей других национальностей, проживающих в Казахстане», - добавил спикер.