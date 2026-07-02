Около 70% нарколабораторий по производству «синтетики» находились в отдаленных селах Казахстана

Производство синтетических наркотиков в Казахстане смещается в сельскую местность. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Куандык Альжанов на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За первое полугодие 2026 года органами внутренних дел пресечено 1 885 наркопреступлений. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ликвидировано шесть организованных преступных групп, в том числе одна транснациональная. Задержаны девять организаторов и 29 активных участников. В систему «Кибернадзор» на блокировку направлены более 15 тысяч противоправных интернет-ресурсов. Совместно с Национальным банком приостановлены транзакции на 135 миллионов тенге, заблокировано 177 тысяч иностранных платежных карт, 26 тысяч крипто-кошельков переданы в Агентство по финансовому мониторингу для проверки на предмет отмывания наркодоходов, — сообщил Альжанов.

Спикер отметил, что, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий спрос на «синтетику». За указанный период изъято 580 килограммов синтетических наркотиков.

Спикер также отметил, что производство синтетических наркотиков в настоящее время смещается в сельскую местность — из 15 ликвидированных нарколабораторий по производству «синтетики» около 70% находились в отдаленных поселках. Изъято свыше 12 тонн прекурсоров, с помощью которых можно было изготовить 1,5 тонны «синтетики».

По его словам, в результате принимаемых мер сегодня наблюдается удорожание и дефицит «синтетики», перебои в ее транспортировке, затруднен доступ к интернет-магазинам. Наблюдается тенденция смещения наркопроизводства в соседние страны.

Ранее сообщалось о том, что более 2,7 тысячи лекарственных препаратов изъято из нелегального оборота в Таразе и Алматы.