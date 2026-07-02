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    Около 70% нарколабораторий по производству «синтетики» находились в отдаленных селах Казахстана

    Производство синтетических наркотиков в Казахстане смещается в сельскую местность. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Куандык Альжанов на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 30 нарколабораторий ликвидировано за три месяца в Казахстане
    Фото: МВД РК

    — За первое полугодие 2026 года органами внутренних дел пресечено 1 885 наркопреступлений. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ликвидировано шесть организованных преступных групп, в том числе одна транснациональная. Задержаны девять организаторов и 29 активных участников. В систему «Кибернадзор» на блокировку направлены более 15 тысяч противоправных интернет-ресурсов. Совместно с Национальным банком приостановлены транзакции на 135 миллионов тенге, заблокировано 177 тысяч иностранных платежных карт, 26 тысяч крипто-кошельков переданы в Агентство по финансовому мониторингу для проверки на предмет отмывания наркодоходов, — сообщил Альжанов.

    Спикер отметил, что, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий спрос на «синтетику». За указанный период изъято 580 килограммов синтетических наркотиков. 

    Спикер также отметил, что производство синтетических наркотиков в настоящее время смещается в сельскую местность — из 15 ликвидированных нарколабораторий по производству «синтетики» около 70% находились в отдаленных поселках. Изъято свыше 12 тонн прекурсоров, с помощью которых можно было изготовить 1,5 тонны «синтетики». 

    По его словам, в результате принимаемых мер сегодня наблюдается удорожание и дефицит «синтетики», перебои в ее транспортировке, затруднен доступ к интернет-магазинам. Наблюдается тенденция смещения наркопроизводства в соседние страны.

    Ранее сообщалось о том, что более 2,7 тысячи лекарственных препаратов изъято из нелегального оборота в Таразе и Алматы.

    МВД РК Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Синтетика
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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