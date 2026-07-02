Более 2,7 тысячи лекарственных препаратов изъято из нелегального оборота в Таразе и Алматы

Крупную спецоперацию по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в ходе которой и была раскрыта эта схема, полицейские провели еще в прошлом году сразу в двух городах — Таразе и Алматы.

По данным правоохранительных органов, оперативники установили организованную преступную группу, участники которой наладили хранение и сбыт препаратов в особо крупном размере. Речь идет о лекарствах, оборот которых строго регулируется законом, но при этом они могут использоваться наркопотребителями не по медицинскому назначению.

В ходе санкционированных обысков, проведенных в аптеках, изъяли 364 ампулы «Трамадола», 1869 флаконов «Тропикамида», 412 таблеток «Сомнола» и 72 таблетки «Димедрола». Также было обнаружено 17,16 грамма вещества «Оксивин».

Всего у фигурантов дела изъяли более 2,7 тысячи ампул, флаконов и таблеток. Как отмечают правоохранители, такие препараты относятся к сильнодействующим веществам, их свободная реализация без соответствующих разрешительных документов запрещена.

По факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере было зарегистрировано уголовное дело по статье 297 УК РК.

По итогам рассмотрения дела организатор преступной группы приговорен к 17 годам лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о деталях спецоперации, в рамках которой была ликвидирована ОПГ в Жамбылской области.

