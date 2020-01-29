Около 7 тысяч человек получат помощь по программе «Қамқорлық» в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с начала реализации комплексной программы «Қамқорлық» около 500 семей получили всестороннюю помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Согласно новому проекту, направленному на оказание дополнительной социальной поддержки, помощь получат 1534 семьи, или 6643 человек, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На эти цели рассматривается возможность выделить средства из местного бюджета в размере 1,6 млрд тенге. Эти и другие важные вопросы были рассмотрены на совещании, прошедшем в областном акимате под председательством главы региона Умирзака Шукеева.
В соответствии с поручением акима области, в рамках реализации новой региональной программы ожидается решить вопрос обеспечения нуждающихся граждан необходимыми продуктами питания, медицинской помощью, трудоустройством, в том числе направив на переобучение граждан, не имеющих специальности, а также обеспечения их жильем с привлечением спонсоров.
В реализации этого благотворительного проекта принимают участие представители местных исполнительных органов, депутаты всех уровней, руководители первичных партийных организаций и индивидуальные предприниматели, волонтеры и спонсоры. В районах проводится обход каждого дома, где отдельно знакомятся с ситуацией.
«Мы должны проявить свою сплоченность. Работу по этой программе необходимо проводить регулярно и систематически. Помните - это не однодневная акция. Пусть каждый аким сам лично проводит обход, определит семьи, которые нуждаются в помощи, и работает с ними. Нужно активно проводить работу в этом направлении. Этим семьям надо создать все условия, оказать всестороннюю поддержку и заботу», - подчеркнул У.Шукеев.
Кроме того, на аппаратном совещании были обсуждены планы проведения в Туркестанской области 1150–летия Абу Насыра аль-Фараби, 175-летия Абая и 750-летия Золотой Орды. С этой целью в регионе планируется провести более 350 мероприятий. В рамках юбилейных дат планируется организовать конференции, которые объединят ученых со всего мира и провести ряд международных экспедиций.
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