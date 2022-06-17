17 Июня 2022 13:31

Около 65% общего водозабора приходится на сельское хозяйство в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основная доля использования воды приходится на сельское хозяйство – это около 65% общего водозабора. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году было использовано 15,5 км3 воды, из которых 77% израсходованы на нужды регулярного орошения, оставшиеся 3,5 км3 использованы на лиманное орошение, заливы сенокосов, сельхозводоснабжение и обводнение пастбищ», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии добавил, что на промышленность и коммунально-бытовые нужды приходится в среднем 25% и 3,7% (из которых 52,3% забирается из поверхностных источников, а 47,7 % – из подземных) от общего водозабора соответственно.

«В целом работу по водоснабжению населенных пунктов питьевой водой ведет Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Мы же по данному вопросу обеспечиваем эксплуатацию и развитие групповых водоводов, находящихся в республиканской собственности. На сегодня по стране насчитывается 76 групповых водопровода общей протяженностью 15,5 тыс. км, из которых 39 находятся в республиканской собственности, и 37 в собственности акиматов», - добавил Сериккали Брекешев.