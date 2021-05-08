Около 600 км дорог республики охвачены капитальным ремонтом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжаются ремонтные работы дорог. В этом году капитально ремонтируют 585 километров автодорог республиканского значения в пяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИИР РК.

Капитальный ремонт затрагивает все составляющие дороги на большом протяжении. Он позволяет укрепить грунт, устранить дефекты основания, привести в порядок систему водоотведения и починить покрытие.

В Западно-Казахстанской области капитальным ремонтом охвачено 248 километров двух дорог: «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» и «Униге-Бисен-Сайхин». В Алматинской области ведутся работы на «Алматы – Бишкек» (Алтын Орда) и «Кокпек – Кеген – гр. Кыргызстан». Также дорожники проводят капитальный ремонт на трассах «Жезказган – Петропавловск» и «гр. РФ-(на Екатеринбург) – Алматы» в Костанайской области. В Павлодарской области охвачены работами участки дорог «Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ульяновский» и «Ленинский – Аксу – Коктобе – Курчатов». Кроме того, в этом году капитально ремонтируют дорогу «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» в Северо-Казахстанской области.

В целом, по итогам года после капитального ремонта планируется вести в эксплуатацию 62 км автодорог республиканского значения.