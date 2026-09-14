Около 600 частных домов проверили перед отопительным сезоном в Алматы

Спасатели устанавливают в домах датчики угарного газа и напоминают жителям правила безопасного использования печей и электрообогревателей. Особое внимание уделяют домам с печным отоплением на твердом топливе и ветхим каркасно-камышитовым постройкам. Профилактические обходы уже провели примерно в 600 домах, где установили около 50 датчиков угарного газа.

В прошлом отопительном сезоне в жилом секторе Алматы произошло 194 пожара, в результате которых 4 человека получили травмы. Восемь человек пострадали от отравления природным и угарным газами. В одном из частных домов из-за отсутствия тяги в печи на твердом топливе отравились двое детей.

Фото: РСК Алматы

По словам начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Константина Канина, основными причинами пожаров стали неисправность электрооборудования и нарушения при устройстве и эксплуатации печей. Также к пожару приводит неправильное использование бытовых электроприборов.

В прошлом сезоне нуждающимся жителям отремонтировали печи и наладили электроснабжение, почистили дымоходы, предоставили уголь и дрова. Всего с 2018 года при поддержке акиматов в частных домах установили 1 749 датчиков угарного газа.

Спасатели напоминают, что владельцам домов с печным отоплением необходимо заранее проверить состояние дымоходов и пространства вокруг печи.

Фото: РСК Алматы

— В отопительный период не менее одного раза в два месяца очищайте дымоходы от сажи. Не перегревайте печи и не ставьте вплотную к ним мебель и другие быстро возгораемые предметы. Строго соблюдайте инструкции по эксплуатации газифицированных печей. Также помните, что использование электрических отопительных приборов повышает нагрузку на электрокабели. В связи с этим необходимо регулярно проверять состояние электропроводки, — сказала главный специалист ДЧС Алматы Актыныс Алтебаева.

При возникновении пожара необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

О готовности энергопредприятий Алматы к предстоящему отопительному сезону читайте здесь.