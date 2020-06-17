Около 600 алматинцев подали заявку на участие в программе «Медаль Елбасы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовала новая молодежная программа «Медаль Елбасы». В Алматы уже 578 человек подали заявку на участие в проекте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа реализуется Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и КФ «Академия Елбасы» в рамках инициативы «El Úmiti». Подробнее о программе можно узнать здесь .

В проекте могут участвовать дети и молодежь в возрасте от 14 до 29 лет. Существуют три уровня программы: бронзовый (от 14 лет), серебряный (от 15 лет) и золотой (от 16 лет). На каждом уровне предъявляются требования к продолжительности и периодичности занятий участника. На прохождение бронзового уровня отводится 6 месяцев, серебряного уровня – 12 месяцев, золотого уровня – 18 месяцев.

«Стать обладателем «Медали Елбасы» может каждый молодой и целеустремленный казахстанец! Мы уверены, что программа станет символом образованного и успешного молодого человека. Для будущих выпускников это еще и новый стимул при поступлении в отечественные вузы. Обладатели медалей при равенстве баллов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, имеют преимущественное право на получение образовательных грантов. Считаю, что это отличная новость», - подчеркнул заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов.

По его словам, в городе сделано все необходимое для реализации данной программы.

«Аким Алматы выделил необходимое финансирование для участия нашей молодежи. Для участия в программе уже зарегистрировалось 578 человек из нашего города. Рекомендую всем руководителям образовательных учреждении города обратить внимание на эту интересную программу и рассказать о ней всем своим ученикам и студентам. Надеюсь, что наш город будет самым лучшим среди участников программы», - сказал он.

Отмечается, что по Казахстану на сегодня для участия в челлендже подано 6000 заявок. Ожидается, что программа охватит в этом году более 17 тысяч человек. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте me.fpp.kz .

Символом программы являются 7 стрел успеха – 7 направлений деятельности: спорт, развитие талантов и навыков, чтение книг, волонтерская деятельность, национальное наследие, туристические походы и трудовая практика. Конкретные виды деятельности, например – вид спорта, участник выбирает сам.

Представитель международного общественного фонда «Білім инновация» Алишер Бодаубеков отметил, что каждый из претендентов на Медаль Елбасы будет развивать свои навыки и таланты при помощи наставника.

«В нашем городе мы уже обучили 25 человек методологией программы и методикой наставничества. Все эти люди имеют богатый педагогический опыт работы в таких образовательных организациях как НИШ, лицей «Білім инновация» и т.д. Именно наставники помогут участнику с разработкой индивидуального графика, а также будут оценивать все достижения своих подопечных», - добавил он.

В настоящее время ведется съемка специальных видеоуроков для онлайн-поддержки участников программ по таким направлениям как спорт и физическое развитие, национальное наследие и развитие талантов и навыков. В этом году будет подготовлено более 280 видероликов, где каждый ребенок, который имеет доступ к интернету, может в домашних условиях развивать себя в перечисленных направлениях.

Участвуя в программе, молодые люди научатся управлять своим временем, ставить цели и планомерно их достигать; у них появится приверженность к здоровому образу жизни и постоянному саморазвитию.

По итогам продемонстрированных результатов, участники программы будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми наградами. Обладатели медали в случае равенства баллов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, имеют преимущественное право на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием.

Ранее координатор, представитель Международного общественного фонда «Білім-Инновация» Дармен Капыс рассказал , кого наградят Медалью Елбасы.