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    21:00, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 60 человек находилось в столичном ресторане, несмотря на запрет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторинговые группы столицы ежедневно в круглосуточном режиме проверяют объекты предпринимательства на предмет соблюдения карантинных ограничений. Увеселительные заведения города продолжают допускать различные нарушения режима работы и саннорм. Так, за прошедшие сутки выявлены шесть объектов, где игнорировали карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Мониторинговая группа района Есиль во время проверки ресторана «Horeсa» выявила, что в помещении находилось около 60 человек, что не допустимо в условиях карантина, поскольку не соблюдается соцдистанция. К тому же заведение работало с нарушением режима работы.

    В караоке-баре гостинично-ресторанного комплекса «Monte Bianco Hotel Astana» также игнорировали установленное время работы, при этом на момент проверки внутри находилось 40 человек.

    Также от жителей поступила жалоба о нарушении тишины в ночное время в баре «Derby pub». На момент проверки в заведении находились восемь человек. От дачи объяснительной собственник отказался, поэтому его доставили в отдел полиции района Есиль.

    Режим карантина также не соблюдали в кафе «Let’s play» и лаундж-баре «Мята», расположенных в районе Сарыарка. Аналогичное нарушение допустили в компьютерном клубе «Corner 65» в районе Байконыр.

    Все собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

    Стоит отметить, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому жители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности здоровья, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Бизнес Астана Акимат Общество Правоохранительные органы
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