Около 6,5 тысячи нарушений ПДД выявили за неделю полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 21 по 27 октября текущего года на территории Туркестанской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Основной целью данного мероприятия являются профилактика дорожно-транспортных происшествий, повышение транспортной дисциплины среди водителей, снижение аварийности на дорогах и контроль за соблюдением правил дорожного движения.

По итогам ОПМ «Безопасная дорога» полицейские ДП Туркестанской области выявили 6479 нарушений ПДД, в том числе 281 совершенные водителями общественного транспорта. Стражами порядка задержан 41 водитель за управлением автотранспортом в нетрезвом состоянии. К административной ответственности привлечены 169 водителей за превышение скорости, 33 нарушителя - за выезд на встречную полосу движения, 51 - на запрещающий сигнал светофора и 347 водителей - за нарушение правил маневрирования.









Также за пользование мобильными телефонами при управлении ТС наказаны 784 водителя, за непользование ремнями безопасности – 1012, за непредставления преимущества в движении пешеходам - 111 водителей и 746 пешеходов - за нарушения ПДД. Кроме того, к ответственности привлечены за управление транспортным средством 259 нарушителей, не имеющих прав управления, и 2 водителя, лишенных права управления автотранспортом.

В ходе рейдовых мероприятий патрульные полицейские выявили 70 фактов незаконного оборудования автотранспорта, 208 случаев непрохождения техосмотра, 13 фактов непрохождения предрейсового осмотра ТС и медосмотра и 13 фактов нелегальной перевозки пассажиров.









Кроме того, в рамках ОПМ «Безопасная дорога» полицейские местной полицейской службы ДП Туркестанской области в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и повышения правовой грамотности провели разъяснительные беседы среди участников дорожного движения и раздали более 3,5 тыс. буклетов и памяток о важности соблюдения ПДД.



