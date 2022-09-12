Около 6,1 трлн тенге планируют потратить на развитие Алматы до 2030 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев представил общественности программу развития города до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мухит Азирбаев сообщил, что районы Алматы будут развиваться со сбалансированной и эффективной плотностью населения с высокими стандартами жизни во всех районах мегаполиса. По его словам, в конце года планируется утвердить новый Генеральный план города. Также до середины 2023 года будут разработаны мастер-планы пяти новых полицентров.

«До конца 2022 года приоритетно будут утверждены мастер-планы полицентра «Север» и «Восточные ворота», к реализации которых акимат города вместе с бизнес-сообществом приступит в 2023 году. Далее поэтапно до середины 2023 года будут утверждены мастер-планы оставшихся трех полицентров», - заявил замакима.

Спикер отметил, что к 2030 году планируется полностью завершить формирование структуры полицентров с учетом их экономической специализации.

Так, специализация полицентра «Север», расположенного севернее проспекта Райымбек батыра, который планируется полностью модернизировать до конца 2026 года, охватывает частично Жетысуский и Турксибский районы и будет включать в себя редевелопмент индустриальных территорий и территорий с ветхим и индивидуальным жильем советского периода. Вместо промышленных зон и старого жилого фонда появится квартальная застройка нового типа – с более плотной сеткой улиц, скверами, активными первыми этажами под малый бизнес. Здесь появится новая рекреационная зона вдоль БАКа, на территории бывшего Зеленстроя, рощи Баума.

Полицентр «Восточные ворота» с учетом близости к международному аэропорту и трассы Западная Европа-Западный Китай будет специализироваться как логистический хаб с крупным мультимодальным транспортно-пересадочным узлом, включающим станцию LRT, автовокзал «Восточный», линию BRT, интегрированные с пригородным общественным транспортом. Здесь же планируется разместить выставочно-развлекательный центр, а также новую рекреационную зону с жилой и социальной инфраструктурой.

В полицентре «Запад» предполагается расширение территории индустриальной зоны, в поселке Боралдай будет размещен Вокзал-3, на базе которого можно развить транспортно-логистический хаб. Будет развиваться инфраструктура вокруг этнографического парка «Сакские курганы», создан линейный рекреационный парк площадью 90 га, а также новые благоустроенные жилые кварталы, с необходимой инфраструктурой.

Схожая перспектива предусмотрена и для «Юго-Запада» – переформатирование уже имеющихся объектов. Оптово-розничный рынок «Алтын Орда» планируется преобразовать в оптово-распределительный центр, вместо рынка «Барлык» планируется создание крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, включающего автовокзал Западный, станции LRT и метрополитена.

В границах «Исторического центра» будет продолжена работа по благоустройству и принята программа по восстановлению (реставрации) ремонту зданий, относящихся к историко-культурному наследию (в том числе находящихся в частной собственности), будут обновлены инженерные сети. В соответствии с экономической специализацией в «Историческом центре» будет развиваться сфера туризма и сервисных услуг.

«До 60% от необходимых инвестиций будут направлены на приоритетное развитие новых полицентров. По предварительным расчетам на развитие полицентров и других территорий города до конца 2030 года предварительно потребуется порядка 6,1 трлн тенге бюджетных (2,8 трлн тенге) и частных (3,3 трлн тенге) инвестиций без учета выкупа земельных участков, в том числе 2,2 трлн тенге до конца 2025 года. При этом, на изъятие земельных участков, необходимых для строительства социальной, дорожной, инженерной и рекреационной инфраструктуры из частных и бюджетных источников потребуется дополнительно 1,2 трлн тенге, в том числе 710 млрд тенге до 2025 года и 490 млрд тенге до 2030 года», - сказал Мухит Азирбаев.

В свою очередь аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что программа развития основана на семи основных целях - это «Комфортная городская среда», «Устойчивый экономический рост», «Управляемая урбанизация», «Социальная устойчивость и стабильность», «Зеленый Алматы», «Смарт сити» и «Безопасный город».