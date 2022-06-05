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Около 56 % избирателей Актюбинской области приняли участие в референдуме

Автор:  
Самал Ендибаева
5 Июня 2022, 19:19
Около 56 % избирателей Актюбинской области приняли участие в референдуме

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке № 67, расположенном в здании средней школы №4 в Актобе проголосовал аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня исторический день для всей страны. Политическое, экономическое развитие не стоит на месте, изменились требования общества. Нововведения инициированные Главой государства, предполагают очень большие изменения в общественной жизни нашей страны. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на участки голосования», - сказал аким области.

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Всего в регионе 517 избирательных участков. В Актюбинской области, по предварительным данным облизбиркома, проголосовали 55,9 % избирателей.

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«В Актюбинской области на 17:00 часов в референдуме приняло участие 55,9 % избирателей, что составляет 312555 человек. Можно сказать, что референдум в регионе состоялся», - сказал председатель областной избирательной комиссии Нурлыбек Жусуп.


Актюбинская область   Акимат   Конституция   Общество   Референдум  
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