Около 550 британских компаний работают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен увеличить экспорт в Великобританию на 750 млн долларов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко в рамках визита в Астану министра иностранных дел Великобритании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении более 30 лет сотрудничества Великобритания остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана, инвестировав в нашу экономику более 16 млрд долларов. Около 550 компаний совместных предприятий и представительств с участием британского капитала в настоящее время работают на казахстанском рынке. Мне очень приятно сообщить, что существует огромный потенциал для расширения горизонтов стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией», - сказал Роман Василенко во время брифинга по итогам переговоров в МИД РК.

По словам замминистра, стороны продемонстрировали взаимный интерес к освоению новых ниш в переработке сырья, зеленой энергетике, в развитии углеродной нейтральности и других перспективных областях.

«Особое внимание было уделено дальнейшему развитию казахстанско-британского сотрудничества в вопросах транспорта, логистики, образования, в том числе открытия местных филиалов ведущих британских университетов. Мы тепло приветствуем сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимания между Казахстаном и Великобританией о стратегическом партнерстве в области критически важных редкоземельных металлов, меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области возобновляемого водорода. Эти меморандумы были подписаны министром иностранных дел и соответствующими министрами», - проинформировал Роман Василенко.

Также сегодня будет подписан меморандум о взаимопонимании по эффективному управлению экономического развития. Кроме того, как сообщил замминистра иностранных дел РК, планируется завершить двусторонние переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

«После подписания соглашение откроет новую главу в нашем торгово-инвестиционном, нашем партнерстве в устойчивом развитии, в образовательных, культурных и других сферах», - заявил Р. Василенко.

«Со своей стороны, Казахстан намерен увеличить экспорт на британский рынок на сумму более 750 миллионов долларов. И это с учетом того, что наша двусторонняя торговля продолжает расти из года в год, увеличившись на 58,7% с 2021 года до 1,8 миллиарда долларов в 2022 году», - обратился заместитель министра иностранных дел.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Астану. В рамках своего визита Джеймс Клеверли встретился с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко.