Около 500 жительниц Атырау стали матерями благодаря программе «Аңсаған сәби»

Таким образом, для сотен семей осуществилась мечта о рождении ребёнка.

Эта программа обеспечивает доступность высокотехнологичной медицинской помощи для супружеских пар, которым был поставлен диагноз бесплодие, а также способствует повышению демографического потенциала региона.

По информации областного управления здравоохранения, с помощью этой программы в 2021 году матерями стали 154 женщины, в 2022 году - 131 женщина. В 2023 году родили 98 женщин, а в 2024 году - 84 женщины.

В 2025 году в рамках программы «Аңсаған сәби» процедуру экстракорпорального оплодотворения прошли 44 женщины, которым удалось достичь беременности. В настоящее время большинство из них находятся на этапе наблюдения за течением беременности и получения медицинского сопровождения.

По словам специалистов, в ближайшие месяцы данный показатель будет дополнен фактическими результатами родов.

Представители сферы здравоохранения отмечают, что эффективность программы подтверждается из года в год. Доступность технологии ЭКО позволила многим семьям получить современную медицинскую помощь без значительной финансовой нагрузки.