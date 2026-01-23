РУ
    20:32, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Около 500 жительниц Атырау стали матерями благодаря программе «Аңсаған сәби»

    В Атырауской области с 2021 по 2025 годы в рамках государственной программы «Аңсаған сәби» около 500 женщин родили детей благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передает корреспондент агентства Kazinform.

    беременнсть и роды
    Фото: Kazinform

    Таким образом, для сотен семей осуществилась мечта о рождении ребёнка.

    Эта программа обеспечивает доступность высокотехнологичной медицинской помощи для супружеских пар, которым был поставлен диагноз бесплодие, а также способствует повышению демографического потенциала региона.

    По информации областного управления здравоохранения, с помощью этой программы в 2021 году матерями стали 154 женщины, в 2022 году - 131 женщина. В 2023 году родили 98 женщин, а в 2024 году - 84 женщины.

    В 2025 году в рамках программы «Аңсаған сәби» процедуру экстракорпорального оплодотворения прошли 44 женщины, которым удалось достичь беременности. В настоящее время большинство из них находятся на этапе наблюдения за течением беременности и получения медицинского сопровождения.

    По словам специалистов, в ближайшие месяцы данный показатель будет дополнен фактическими результатами родов.

    Представители сферы здравоохранения отмечают, что эффективность программы подтверждается из года в год. Доступность технологии ЭКО позволила многим семьям получить современную медицинскую помощь без значительной финансовой нагрузки.

     

    Теги:
    Атырауская область Беременность Женщины
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
