Около 500 тонн продукции привезли на ярмарку в Нур-Султан из Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные, 30-31 октября, на площадке около ТРЦ «Хан Шатыр» проходит очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области и Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Ярмарка начала работу с раннего утра. Уже к 7.30 первые покупатели выходили с полными пакетами приобретенных продуктов. Представленный ассортимент действительно большой – свыше 50 наименований товаров.

«Более 200 товаропроизводителей Акмолинской области привезли свыше 50 наименований продуктов питания для жителей и гостей города Нур-Султан. Общий объем привезенной продукции составил около 500 тонн на сумму более 400 млн тенге. Цены заранее согласованы и зафиксированы на 10-15%, а то и 20% ниже рыночных. Среди привезенных продуктов - более 130 тонн мяса и колбасных изделий, более 50 тонн молочной продукции, 8 тонн свежей рыбы, 14 тонн муки, свыше 150 тонн картофеля, более 3 тонн кондитерских изделий и так далее. К реализаторам продукции области предъявляются строгие требования по соблюдению санитарных норм. Весь товар должен также соответствовать стандартам, это все проверяется. К тому же все участники ярмарки от области – от продавцов до сотрудников акимата – проверяются посредством Ashyq», - сообщил заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкалыков.

По традиции Акмолинская область привезла не только продукты, но и небольшую концертную программу с участием артистов и творческих коллективов. Гостей ярмарки также встречает инсталляция с куклами в казахской национальной одежде.

«Сегодня у нас проводится 14 по счету сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области. Всего на проведенных ярмарках реализовано более 4,8 тысячи тонн продуктов питания. В ярмарках в общей сложности приняло участие более 860 товаропроизводителей из различных регионов республики. В этом году решением руководства города в каждой ярмарке принимают участие также товаропроизводители и оптовые реализаторы рынков Нур-Султана, которые дополняют ассортимент продукции из регионов. В каждой ярмарке участвуют 100-120 производителей столицы», - сообщил руководитель отдела развития торговли и сферы услуг Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Руслан Идрисов.

По его словам, погодные условия на посещаемость ярмарок не влияют, вот и сегодня, несмотря на снег и пасмурную погоду, горожане активно идут закупаться продуктами впрок. Отмечается, что в среднем ярмарки регионов посещает треть населения столицы.

«Ярмарки – это прежде всего дешевые и качественные продукты, возможность жителям столицы закупиться впрок по доступной цене. Во время проведения ярмарок в близлежащих магазинах падает трафик посещений, это показывает проведенный анализ. Ярмарки - один из инструментов влияния на сдерживание цен в городе», - подчеркнул представитель столичного акимата.

Что касается цен, килограмм конины можно приобрести за 2200 тенге, говядины – 2000 тенге, баранины – 1900 тенге, утки – 2500 тенге, вареной колбасы – 1400 тенге, картофеля – 140 тенге, молока – 230 тенге. Посетителям также предлагают и домашнее варенье по 1000 тенге за литр.

«Приехали на ярмарку запастись мясом в холода. Но отсюда просто невозможно уйти, не прикупив чего-нибудь еще. Поэтому купили и рыбу, и творог, и овощи. Только собирались уходить, а тут еще и домашнее варенье. Как раз на зиму не варили, взяли 5-литровую тару. Теперь будем зимой пить чай с вареньем и вспоминать эту ярмарку», - делится жительница столицы Тамара.

Еркежан Акатай с мамой приехали за свежей рыбой. По словам астанчанки, это не первый ее поход на ярмарку в этом году.

«Я люблю ярмарки, спасибо организаторам за возможность купить продукты по сниженным ценам. Вот приобрели рыбу, здесь она уже чищенная, готовая к приготовлению, что очень удобно. При этом цены не заоблачные, как в некоторых магазинах», - сказала она.

Стоит отметить, в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.