+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 500 семьям в Нур-Султане развезли жертвенное мясо члены городской АНК

20 Июля 2021 23:00
Поделиться:
Около 500 семьям в Нур-Султане развезли жертвенное мясо члены городской АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение трех дней Курбан айта с 20 по 22 июля столичная Ассамблея народа Казахстана будет развозить жертвенное мясо семьям, нуждающимся в помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Новости по теме
Более 130 млрд тенге выплачено в поддержку материнства и детства в Казахстане с начала года
Жертвоприношение во время карантина провели в медресе Шымкента 12 постов установили на въездах в Алматы на Курбан айт 12 пострадавших от пожара в Риддере семей получили ключи от новых домов

«Сегодня Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султан организовала развозку жертвенного мяса около 500 социально уязвимым семьям столицы в честь празднования Курбан айта. Эти меры направлены на поддержку семей, нуждающихся в помощи. Акция продлится в течение трех дней», - сообщил заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате Нур-Султана Нуркен Абдыгали.

Напомним, в этом году обряд жертвоприношения в столице осуществляется онлайн посредством сайта qurban2021.kz. Горожане, нуждающиеся в помощи, могли подать заявку на получение жертвенного мяса.



Сегодня с самого утра столичные волонтеры и автоволонтеры также развозят мясо многодетным, малообеспеченным семьям, людям, находящимся за чертой бедности.

Жителям и гостям столицы не следует забывать о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и ограничительных мер, чтобы не подвергать опасности свое здоровье.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Благотворительность   #Акимат   #АНК   #Видео   #Общество   #Волонтёрство  
Поделиться:
Новости по теме
Более 130 млрд тенге выплачено в поддержку материнства и детства в Казахстане с начала года
Жертвоприношение во время карантина провели в медресе Шымкента
12 постов установили на въездах в Алматы на Курбан айт
12 пострадавших от пожара в Риддере семей получили ключи от новых домов
Популярное
1 Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области
2 Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн
3 Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана
4 Как будут голосовать в условиях пандемии в Карагандинской области
5 Эффект среди привитого от КВИ населения очевиден – врач о вакцинации
Читайте также
Нуждающимся жителям столицы развозят жертвенное мясо в Курбан айт
Тонущую женщину спасли полицейские в Костанайской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив