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Около 500 детей эвакуировали из школы Павлодара из-за задымления

16 Января 2023, 22:21
Около 500 детей эвакуировали из школы Павлодара из-за задымления

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В школе №22 произошло задымление в электрощитовой комнате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 16:35 на пульт 101 поступило сообщение о задымлении в средней общеобразовательной школе №22 в Павлодаре. Произошло задымление в электрощитовой на первом этаже здания. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 542 человека, из них 493 ребенка», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.


Возгорание ликвидировали в 17:05. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации задействовали 29 сотрудников личного состава и 8 единиц техники ДЧС Павлодарской области.


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