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    22:21, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Около 50 «умных» видеокамер установлено в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане реализуется проект «Туркестан - безопасный город». Оперативно-профилактическое мероприятие стартовало в духовной столице страны 1 января. Цель проекта - не штрафовать участников дорожного движения, а повысить безопасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    На сегодняшний день в Туркестане установлено около 50 «умных» видеокамер, контролирующих движение транспорта и безопасность во дворах. В ближайшее время их количество планируется увеличить.

    Отметим, сотрудники управления полиции города Туркестан с начала года пресекли ряд правонарушений. Полицейские выявили более 7 тысяч административных правонарушений. Придерживаясь принципа «нулевой терпимости», было составлено около 1,5 тысячи административных протоколов.

    В ходе широкомасштабного мероприятия выявлено 27 граждан, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении их приняты меры по статье 608 КоАП РК. По решению суда они были признаны виновными и арестованы. А те, кто распивал спиртные напитки и садился за руль, были лишены права управлять транспортным средством на 7 лет и подвергнуты административному аресту на 15 суток.

    В целях усиления порядка руководитель департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков привлек к проекту «Безопасный город» около 100 сотрудников полиции и пять автоэкипажей. Они принимают усилия по обеспечению общественного порядка и безопасности, предупреждению и пресечению преступлений на территории города.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Цифровой Казахстан Борьба с преступностью Общество Безопасность Правоохранительные органы Благоустройство
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