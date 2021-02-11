Около 50 «умных» видеокамер установлено в Туркестане
На сегодняшний день в Туркестане установлено около 50 «умных» видеокамер, контролирующих движение транспорта и безопасность во дворах. В ближайшее время их количество планируется увеличить.
Отметим, сотрудники управления полиции города Туркестан с начала года пресекли ряд правонарушений. Полицейские выявили более 7 тысяч административных правонарушений. Придерживаясь принципа «нулевой терпимости», было составлено около 1,5 тысячи административных протоколов.
В ходе широкомасштабного мероприятия выявлено 27 граждан, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении их приняты меры по статье 608 КоАП РК. По решению суда они были признаны виновными и арестованы. А те, кто распивал спиртные напитки и садился за руль, были лишены права управлять транспортным средством на 7 лет и подвергнуты административному аресту на 15 суток.
В целях усиления порядка руководитель департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков привлек к проекту «Безопасный город» около 100 сотрудников полиции и пять автоэкипажей. Они принимают усилия по обеспечению общественного порядка и безопасности, предупреждению и пресечению преступлений на территории города.