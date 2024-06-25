Около 50 млрд тенге выделят на восстановление инфраструктуры после паводков в Казахстане

Для восстановления пострадавшей от паводков инфраструктуры в регионах из резерва Правительства выделят 48,7 млрд тенге, сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

К.Бозумбаев отметил, что начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу.

- Региональными комиссиями субъектов малого и среднего бизнеса рассмотрено и одобрено 124 заявки на общую сумму 833 млн тенге. В целом, по предварительной оценке местных исполнительных органов, пострадали 797 субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 24,1 млрд тенге, - сообщил он на заседании Правительства РК.

По этим объектам ведутся оценочные и сметные работы, по итогам которых они будут вынесены на рассмотрение региональных комиссий.

- По предварительной оценке, для восстановления инфраструктуры согласно заявкам акиматов из резерва Правительства необходимо 48,7 млрд тенге. Эти средства будут направлены на восстановление автомобильных дорог, сетей электроснабжения и ремонт социальных объектов, - сказал Канат Бозумбаев.

Сегодня уже подготовлены проекты на 39,8 млрд тенге, по мере предоставления документации в Министерство финансов Правительством будут приняты решения и по другим проектам.