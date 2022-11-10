Около 50 млрд тенге коррупционных средств поступило на спецсчет для строительства школ в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов пояснил, как будет осуществляться строительство школ на изъятые у коррупционеров деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государтства мы разработали специальные нормы в законодательство, в Бюджетный кодекс, в котором предусматривается специальный отдельный счет при Минфине, куда могут поступать такие деньги. Правоохранительные органы обеспечивают эту работу и по тем коррупционерам, по которым есть соответствующее решение, деньги будут поступать и уже поступают на специальный счет Министерства финансов», - сказал Алихан Самилов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после пленарного заседания Сената.

Глава Кабмина сообщил, сколько средств уже поступило на этот счет.

«Уже поступило около 50 миллиардов тенге. Мы ожидаем что ближайшее время эта сумма вырастет до 100 миллиардов тенге. И они будут направлены на строительство школ и на строительство пристроек к школам, с тем, чтобы обеспечить дополнительными ученическими местами в тех регионах где особенно есть дефицит и где есть трехсменное обучение, где есть аварийное состояние школ», - пояснил Алихан Смаилов.

Согласно озвученным данным, сейчас Министерство просвещения готовит соответствующую документацию.

«Для того чтобы профинансировать дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете, которые в плановом порядке будут финансироваться. Специально планировать какие-то объемы по коррупционным средствам мы не будем. Мы будем их выделять по факту поступления», - заключил Алихан Смаилов.

Ранее Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, предложил направлять на строительство школ изъятые у коррупционеров деньги.