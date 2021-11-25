Около 50 медработников ревакцинировались в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области 47 врачей ревакцинировались инактивированной вакциной отечественного производства «QazVac», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 15 ноября 2021 года № 49 «О проведении ревакцинации населения в Республике Казахстан против коронавирусной инфекции COVID-19» 22 ноября в Казахстане началась кампания по ревакцинации от коронавируса. Определен контингент населения, подлежащий ревакцинации против КВИ – это медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет.

Первыми ревакцинацию получают медицинские работники региона.

В Туркестанской области в настоящее время 47 врачей ревакцинировались инактивированной вакциной отечественного производства «QazVac». Стоит отметить, что третью дозу делают через полгода после вакцинации препаратами «HayatVax», «QazVac», «CoronaVac», «Синофарм» и через девять месяцев после введения вакцины «Спутник V».