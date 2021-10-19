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    09:13, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около 50 кг рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 42 кг сазана, туши гусей и уток изъяли у браконьеров в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    «Во время проведения оперативно-профилактической акции «Браконьер» инспектор по охране окружающей среды Сузакского РОП, капитан полиции Жомарт Атабаев заметил подозрительную машину «Нива» у озера Акжар в селе Кумкент. В ходе проверки багажника автомашины обнаружены гуси, утки и незаконно выловленная рыба.

    Подозреваемые жители Сайрамского района. У них полицейские изъяли 42 кг сазана, 200-метровую сетку для ловли рыбы. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Полиция Туркестанской области предупреждает, что предусмотрена уголовная ответственность за нарушение природоохранного законодательства.

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Регионы Казахстана Борьба с преступностью Экология Животные Правоохранительные органы
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