Около 50 фактов незаконной продажи алкоголя пресекли в области Жетісу

С начала года в области Жетісу полицейские пресекли около 50 фактов незаконной продажи алкоголя в запрещенное законодательством время, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В рамках реализации принципа «Закон и Порядок» сотрудники департамента полиции области Жетысу на постоянной основе проводят рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. С начала года на территории региона выявлено около 75 фактов нарушений требований законодательства при реализации алкогольной продукции, — отметили в Polisia.kz.

Очередное нарушение зафиксировано в одном из магазинов поселка Акши Алакольского района. В ходе проверки установлено, что продавец осуществлял продажу алкогольной продукции вне установленного законодательством времени. По данному факту нарушитель привлечен к ответственности.

Всего с начала года за реализацию алкогольной продукции в запрещенное время пресечено около 50 подобных правонарушений.

Полицейские напоминают, что соблюдение требований законодательства является важным условием обеспечения общественного порядка и безопасности. Контроль за соблюдением правил реализации алкогольной продукции направлен на предупреждение правонарушений и защиту интересов жителей региона.

— Департамент полиции области Жетісу призывает владельцев торговых объектов строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений будет продолжена, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Павлодарской области выявили более 800 нарушений ПДД.