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    12:06, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Около 50 человек погибло при взрыве на складе в Бангладеш

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате пожара и мощного взрыва на складе недалеко от города Читтагонг в Бангладеш погибли 49 человек и свыше 450 получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    Пожар возник в городе Ситакунда. Город является перевалочным пунктом для грузов главного морского порта Читтагонг. На складе хранилось около 4 тыс. контейнеров с товарами на общую сумму в несколько млн долларов.

    Взрыв был настолько сильным, что его было слышно за несколько километров, в близлежащих зданиях от ударной волны выбило стекла. Многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе журналисты, которые освещали пожар перед взрывом.

    По данным газеты Dhaka Tribune, в ходе промышленных катастроф в Бангладеш с 2005 года погибло более 1500 человек.


    Теги:
    Взрыв Пожар Бангладеш Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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