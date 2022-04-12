Около 50 частных домов снесут в микрорайоне Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Петропавловске начнут застраивать микрорайон «Копай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время поездки по городу аким области Кумар Аксакалов и аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказали нашему агентству, что в этом году в «Копае» начнется строительство 9 из 27 планируемых многоэтажных домов.

«Половину под фундамент выкупили. Через пару недель вторую часть выкупим. Сносить под фундамент домов будем 23 года. Второй этап – снос 23-24 домов под благоустройство. Под коммерческое строительство нужно снести 35 домов. В этом году начнем строить девятиэтажки. Но будут еще каскадные – 7,8,9 этажей», - сообщил Б. Жумабеков.

Людей будут расселять по такому же принципу, как и при застройке микрорайона «Жас оркен». Владельцы домов, идущих под снос, могут получить благоустроенную квартиру взамен старого жилья либо деньги.

«Большинство выбирают квартиры. На первом этапе 60 семей улучшат жилищные условия. Квартиры люди могут выбрать на вторичном рынке. Меняем по принципу «квадрат» на «квадрат». Только получают благоустроенное жилье. Выбирать могут сами квартиру. Но пороговая стоимость – максимум 300 тысяч квадратный метр. Мы не можем покупать сверхкомфортабельное жилье. Хотя сейчас и 300 тысяч за «квадрат» - уже самая низкая цена. Два раза объявляли конкурс на покупку квартир, не можем приобрести», - рассказал аким Петропавловска.

Аким области Кумар Аксакалов добавил, что снос домов и активное строительство жилья в городе не могли оказать влияния на рост цен на квартиры. Количество жилья, которое приобретает акимат, невелико.

«Понятно, что снос, покупка квартир, разговоры подогревают рынок. Но наша доля мизерная, на самом деле. В 2020-м году из 11 тысяч сделок купли-продажи квартир на горакимат приходились всего 330, или 3%. Мы на рынок не влияем. Но чтобы даже этих 3% не было, мы предлагаем подрядчикам построить дом, чтобы мы сразу выкупили квартиры и передали людям», - отметил К.Аксакалов.

На сайте открытых нормативно-правовых актов появился «Проект детальной планировки жилого микрорайона «Копай» в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова». В документе указано, что помимо многоэтажек, здесь предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 1200 мест, детского сада на 240 мест, поликлиники на 250 посещений в смену и подстанции скорой медицинской помощи.