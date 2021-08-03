НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 5 тысяч проектов сельских начинающих предпринимателей профинансирует государство. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики осуществляется рефинансирование кредитов МСП. Расширен перечень видов экономической деятельности. Срок субсидирования продлен на три месяца. На эти цели из бюджета выделено 18,4 млрд тенге», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Он также сообщил, что в июле текущего года для субсидирования новых проектов бизнеса в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» дополнительно из бюджета выделено 13,2 млрд тенге. Общий объем финансирования двух программ составил 186,3 млрд тенге.

«В июле текущего года начато микрокредитование выпускников проекта «Бастау-Бизнес» в рамках программы «Дорожная карта занятости». Выделено 22,5 млрд тенге. Планируется профинансировать порядка 5 тысяч проектов сельских начинающих предпринимателей», - заключил министр.