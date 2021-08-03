РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:05, 03 Август 2021 | GMT +6

    Около 5 тысяч проектов сельских начинающих предпринимателей профинансирует государство

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 5 тысяч проектов сельских начинающих предпринимателей профинансирует государство. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики осуществляется рефинансирование кредитов МСП. Расширен перечень видов экономической деятельности. Срок субсидирования продлен на три месяца. На эти цели из бюджета выделено 18,4 млрд тенге», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Он также сообщил, что в июле текущего года для субсидирования новых проектов бизнеса в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» дополнительно из бюджета выделено 13,2 млрд тенге. Общий объем финансирования двух программ составил 186,3 млрд тенге.

    «В июле текущего года начато микрокредитование выпускников проекта «Бастау-Бизнес» в рамках программы «Дорожная карта занятости». Выделено 22,5 млрд тенге. Планируется профинансировать порядка 5 тысяч проектов сельских начинающих предпринимателей», - заключил министр.


    Теги:
    Сельское хозяйство Главная Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!