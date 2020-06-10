Около 5 тысяч квартир построили за три года по госпрограмме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала реализации Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» построили 4 916 квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В том числе шесть домов на 560 квартир – арендное жилье без права выкупа для социально-уязвимых слоев населения.

«В 2020 году на реализацию Программы предусмотрены 17,4 млрд тенге. В том числе 1,9 млрд тенге - для обеспечения домов внешними инженерными сетями. План ввода жилья на 2020 год составляет 209 тысяч квадратных метров, что на 36% больше, чем в 2019-м году. За 5 месяцев ввод жилья за счет всех источников финансирования составил 18,5 тысяч квадратных метров. На 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал на заседании акимата руководитель управления строительства Серик Мухамедиев.

В Петропавловске местные власти планируют построить 32 дома на 2 879 квартир. Это в три раза больше, чем в 2017-м году. Из них 22 дома будут бюджетными и 10 – коммерческими.

«Большое значение имеет обновление жилищного фонда. За 2017-2019 годы снесли свыше 724 дома. В 2020-м году запланирован снос еще 283 домов», - добавил С. Мухамедиев.

По данным на 1 июня, в очереди на получение жилья состоят 14,5 тысячи человек. В том числе 7,8 тысячи из социально-уязвимых слоев населения.

Еще 10,3 тысячи человек ждут земельные участки под ИЖС.

«Для обеспечения горожан земельными участками в этом году к новому микрорайону Южный и поселку Солнечный начали подведение сетей водоснабжения, электроснабжения и устройства дорог. Сможем обеспечить земельными участками 2953 горожан», - сказал С.Мухамедиев.