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Около 5 тысяч квартир получат акмолинцы в этом году

14 Ноября 2019 15:53
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Около 5 тысяч квартир получат акмолинцы в этом году

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 5 тысяч квартир получат в этом году акмолинцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году в рамках программы «Нұрлы жер» планируем ввести порядка 500 тысяч кв. метров, или 5 тысяч квартир, из них 448 тысяч квадратов уже введено (около 4 тысяч квартир). В рамках выполнения задачи по обеспечению населения доступным жильем активно ведется строительство арендного жилья. Из 35-ти жилых домов, строящихся за счет государственных инвестиций, в этом году будет введено 26, а это 1018 квартир, в том числе 14 арендных. За 9 месяцев этого года из них уже введено 5 домов, или 235 квартир», - отчитался аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев Президенту РК.

Как было отмечено, в решении жилищного вопроса активно участвуют и бизнес-структуры, которые на сегодня обеспечили жильем 48 малообеспеченных семей. До конца года эта проблема решится еще для 9 семей.

«Всего за счет арендного жилья и спонсоров в этом году планируем обеспечить жильем 870 малообеспеченных семей», - добавил руководитель региона.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область, Акимат, Строительство, Жилье,
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Автор:

Оксана Матасова

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