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Около 5 тыс. актауских военных проголосовали на референдуме

Автор:  
Аружан Саптарова
5 Июня 2022, 14:39
Около 5 тыс. актауских военных проголосовали на референдуме

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Свой выбор сделали военнослужащие воинских частей Актауского гарнизона, проголосовав на общенациональном референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открытие участка № 61, расположенного в бригаде морской пехоты, началось с государственного гимна. Солдаты вышли строем и под звуки гимна отдали свои голоса в центре культурного досуга воинской части.

Большинство участников голосуют впервые, один из них Нурдаулет Нурлыбеков, призванный в армию шесть месяцев назад из Алматинской области.

«Сегодня для меня особенный день. Потому что, как гражданин Республики Казахстан, я впервые пользуюсь своим правом голосования», - подчеркнул рядовой.

В воинской части созданы все условия для проведения референдума. Подготовлены избирательные урны и около десяти кабин для голосования.

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Мангистауская область   Конституция   Молодежь   Вооруженные силы   Референдум  
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