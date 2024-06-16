Около 5 тысяч человек регулярно сдают кровь в СКО

Как работает центр крови в Северо-Казахстанской области, хватает ли компонентов крови и как еще можно привлечь доноров. Об этом корреспонденту агентства Kazinform подробно рассказал заместитель директора центра по медицинской части Валентин Дигтяр.

По словам спикера, центр обеспечивает компонентами крови 21 медорганизацию региона, где оказывают трансфузиологическую помощь.

— Запасы крови у нас хорошие. Имеется 300-350 доз крови всех групп и резусов, плазмы гораздо больше. Кровь хранится 42 дня, есть консерванты, которые позволяют хранить ее до 50 дней. Хранится она при температуре плюс 2-8 градусов. Плазма в замороженном виде — три года. Кроме того, есть плазма на карантине. Мы можем без проблем обеспечить регион любыми компонентами: плазмой, кровью, тромбоконцентратом, криопреципитатом, — сказал В.Дигтяр.

Прежде чем кровь попадет от донора к реципиенту, она проходит большой путь. В центре проводится двухэтапный скрининг на гемотрансмиссивные инфекции компонентов крови, полученных от доноров. На первом этапе используется иммунохемилюминесцентный (ИХЛА) анализ, затем — полимеразная цепная реакция (ПЦР). Когда оба результата отрицательные, кровь отпускают в медицинские организации. Кроме того, в лаборатории предварительных анализов кровь донора исследуют на группу, резус-фактор, антигены, гемоглобин и аланинтрансферазу (маркер на раннее выявление гепатита). Если все параметры в норме, то донор идет на прием к терапевту, который собирает полный анамнез и осмотр. После забора кровь отправляется в блок каратинизации, где проходит выбраковку. Снова сканируется каждый компонент и только после этого врач направит ее в отделение выдачи, где ее раскладывают по группам, резусам в холодильники. И затем пакет с кровью при необходимости направляют в медорганизации.

— Кровь уходит в лечебную сеть на следующий день после проведения всех

анализов. Плазма замораживается на карантин на четыре месяца. Когда донор сдает

повторно кровь, мы снова делаем все анализы, если все «чисто», то только тогда плазма

уходит в лечебную сеть. А плазма от этой донации опять закладывается в карантин на

четыре месяца. И так постоянно, — рассказал В.Дигтяр.

Жесткие условия нужно соблюдать и при транспортировке крови и ее компонентов. Холодовая цепь должна строго соблюдаться. Доставляют кровь и плазму в термоконтейнерах. Их скрупулезно проверяют сотрудники центра. В контейнере находятся хладагент и термометр, экспедиторы следят за температурой. На месте ответственный смотрит на показатели, все регистрирует и записывает.

— Когда вы видите в социальных сетях объявление с просьбой сдать кровь для пациента, это не значит, что в центре ее нет. На самом деле, кровь мы выдаем всем незамедлительно из своих запасов. Люди, которые сдают кровь для кого-то, просто их пополняют. Еще раз отмечу, запасов крови достаточно, но их нужно пополнять. Делается это ежедневно. В день приходят 25-40 доноров, в отдельные дни — до 100 и более человек. Сегодня до обеда кровь сдали уже 80 человек, — прокомментировал В.Дигтяр.

В базе центра крови — более 15 тысяч доноров, из них около пяти тысяч — регулярных. Это люди, которые сдают кровь не менее двух раз в год. Немало доноров, которые приходят в центр 4-5 раз в год. Сдавать кровь можно не чаще одного раза в 60 дней.

— Для поддержания функции кроветворения достаточно 3-4 раз в год. Донорство — это тоже плюс для организма. В экстренной ситуации потеря 450 мл крови не будет для него критичной. Организм привык к кровосдаче в таких объемах единоразово, — сказал врач.

В.Дигтяр подчеркнул, что работа центра заключается не только в обеспечении компонентами крови, но в обеспечении иммуногематологической безопасности региона.

— Есть определенная категория пациентов, в крови которых содержатся антиэритроцитарные антитела и им подходит не каждая кровь. Например, требуется первая положительная, подбираем донорскую, ставим на совместимость, а она не подходит, ее нельзя капать. В таких случаях идет подбор донорской крови. Иногда по 20-30 образцов нужно проверить, чтобы перелить одну дозу. Сегодня, например, идут два подбора, — пояснил В.Дигтяр.

Доноров достаточно, но можно и больше. Собеседник отмечает, что мощности центра позволяют хранить в 1,5-2 раза больше имеющегося объема.

— Дефицита конкретной группы крови, как было раньше, сейчас нет. Самая редкая –

четвертая отрицательная. Но людей с ней не так много. В крайнем случае, можно взять универсальную первую отрицательную. Сложнее ситуация, когда одна и та же группа крови нужна большому количеству пациентов одновременно. Тогда запасы «проседают» и вот тогда мы и пишем в соцсети, какие конкретно доноры нужны, — сказал В.Дигтяр.

Доноры охотно откликаются и сдают кровь. В.Дигтяр говорит, что больших денег они за донорство не получают. Все делается по зову сердца и душевной доброте. За отданные 450 мл крови донору выдают для восстановления энергетических затрат 0,25 МРП — на шоколадку и сок. По Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» в день сдачи крови донор освобождается от работы с сохранением средней заработной платы либо ему дается отгул по его желанию или один дополнительный день к отпуску.

— Мировой стандарт — безвозмездное донорство. Желание быть донором либо есть, либо его нет. При этом многие даже не хотят, чтобы их награждали в День донора. Но если бы за сдачу крови выплачивали хотя бы 1 МРП, думаю, доноров было бы больше, выбор по групповой принадлежности был бы больше, — считает В.Дигтяр.

Донором может стать здоровый человек старше 18 лет с хорошим венозным доступом весом более 55 кг для мужчин и 50 кг для женщин. В центре есть почетные доноры, которые сдали кровь и 40, и 60 раз. То есть являются донорами более 10 лет.