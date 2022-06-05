Около 5 100  казахстанцев проголосовали за рубежом на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время референдум за рубежом проходит спокойно и в рабочей атмосфере. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство иностранных дел в рамках своих полномочий оказывает содействие в реализации своего избирательного права казахстанцами, находящимися за пределами родины», - сказал Роман Василенко.

В настоящее время, по его словам, референдум за рубежом проходит спокойно и в рабочей атмосфере.

«По состоянию на 19:00 часов времени города Нур-Султана за рубежом проголосовали около 5 100 наших соотечественников, что составляет 45% от количества избирателей, включенных в соответствующие списки. С учетом разницы во времени к этому часу все 65 участков открылись. Более того, расположенные в Азии участки, в таких странах как Китай, Корея, Япония и другие участки уже завершили свою работу и приступили к подсчету голосов. На некоторых из них явка составила 100%», - уточнил Роман Василенко

В то же время, как было отмечено, участки в таких городах как Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава или Бразилиа только открылись менее двух часов назад и еще будут голосовать 9 часов.

«После подведения результатов их голосования оригиналы итоговых документов оперативно доставят в МИД для последующей передачи в избирательную комиссию района Есиль (города Нур-Султана), к которому все избирательные участки за рубежом приписаны», - добавил Роман Василенко.

Представитель МИД напомнил, что на день проведения референдума в списки голосующих за рубежом включены 11 350 казахстанцев. Открыты 65 участков для голосования в 52 иностранных государствах.