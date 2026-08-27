Около 4 млн молодых казахстанцев проголосовали на выборах в Курултай

По данным социологических опросов, более 60% казахстанской молодежи выражали готовность принять участие в выборах. Об этом сообщил директор РГП «Центр анализа и информации» Министерства культуры и информации Михаил Комиссаров на площадке диалога Jastar X, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил эксперт, нынешняя электоральная кампания отличалась высокой активностью молодежи. Социологические опросы свидетельствуют, что более 60% молодых казахстанцев были готовы принять участие в выборах.

— Текущая электоральная кампания характеризовалась активным участием молодежи, в отличие от всех предыдущих, — сказал Михаил Комиссаров.

Он отметил, что готовность молодежи участвовать в выборах в итоге отразилась и на фактической явке.

— Если говорить о тех, кто реально проголосовал, то это около 4 млн именно молодежи, — сообщил эксперт.

По словам Михаилова Комиссарова, результаты голосования свидетельствуют о том, что молодое поколение Казахстана стремится активнее участвовать в общественно-политических процессах и влиять на будущее страны.

— Молодежь сейчас социально ответственная, с высокой гражданской сознательностью. Поэтому вполне очевидно, что молодое поколение хочет принимать участие в политическом процессе, каким-то образом влиять на будущее страны, определять векторы развития нашего государства, — отметил он.

По его словам, в электоральном процессе участвовали как молодые граждане от 18 лет, впервые получившие возможность голосовать, так и более зрелая категория молодежи в возрасте от 25 до 35 лет.

Напомним, выборы в Курултай состоялись в стране 23 августа.

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 9 351 539 человек, что составляет 74,08% от общего числа избирателей.

По итогам выборов прошли пять политических партий.