Около 470 тонн гумпомощи отправили из Алматы и Туркестанской области в пострадавшие от паводков регионы

В настоящее время в регионы отгружено 131 тонна гуманитарной помощи, рассказала на брифинге в СЦК руководитель фронт-офиса волонтеров города Алматы Багдат Анарбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

29 марта в Алматы начал свою работу волонтерский штаб. В его работе задействовано более 20 волонтерских организаций, более 150 волонтеров, более 100 курсантов. Они ежедневно принимают гуманитарную помощь и отправляют ее в подтопленные районы.

— В настоящее время в регионы отгружено 131 тонна гуманитарной помощи. Из них 10 тонн гуманитарной помощи было направлено в г. Уральск, 36 тонн — в Атыраускую область, 20 тонн — в Актюбинскую область и 65 тонн — дополнительно в Атыраускую, Костанайскую области и Петропавловск, — сообщила Багдат Анарбаева на площадке СЦК.

Также руководитель КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области Ернар Бектаев отметил, что из Туркестанской области в Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области направлено 346 тонн гуманитарной помощи.

— В Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области направлено 346 тонн гуманитарной помощи, в том числе предметы первой необходимости, предметы гигиены, продукты питания, детская одежда и игрушки. Сегодня в подтопленные регионы будет отправлено более 150 тонн гуманитарной помощи. Также 50 волонтеров отправятся на помощь в затопленные районы, — подчеркнул Ернар Бектаев.

По словам спикера, турецкий этнокультурный центр и узбекский этнокультурный центр также приняли участие в сборе гуманитарной помощи. С начала паводка в Туркестанской области создано 18 штабов. В пострадавшие регионы было отправлено 12 фур с грузом.