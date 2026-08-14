Около 4,5 млн тонн ТБО ежегодно образуется в Казахстане

Около 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов ежегодно образуется в Казахстане. За последние пять лет этот показатель увеличивается примерно на 200 тыс. тонн в год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рост связан не только с увеличением населения, но и с изменением структуры потребления. В стране растет объем товаров с доставкой и упаковкой, чаще обновляются бытовая техника и электроника, увеличивается количество ремонтных работ.

Согласно исследованию морфологии ТБО, около 35–40% отходов приходится на органику, порядка 16% — на PET-пластик, около 11% — на бумагу и картон, еще около 9% — на стеклянную упаковку. При этом значительная часть отходов по-прежнему собирается смешанно. Пищевые отходы, бумага, пластик и стекло попадают в один контейнер, из-за чего часть потенциального вторсырья теряет качество и в итоге отправляется на захоронение.

Вместе с тем объем отходов, направляемых на сортировку и переработку, растет. В 2021 году из 4,2 млн тонн образовавшихся ТБО было отсортировано и переработано 985 тыс. тонн или 21,1%.

В 2025 году при образовании около 5 млн тонн ТБО на сортировку и переработку направили уже 1,5 млн тонн — 30,6%.

Таким образом, за пять лет объем отсортированных и переработанных отходов вырос более чем в полтора раза, а доля увеличилась почти на 10 процентных пунктов. К 2030 году показатель планируется довести до 40%.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов назвало регионы с самым высоким и низким уровнем переработки и утилизации твердых бытовых отходов.