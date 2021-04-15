Около 4500 адмнарушений выявили в одном из районов Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях укрепления правопорядка и общественной безопасности, улучшения криминогенной обстановки и предупреждения дорожно-транспортных правонарушений и выявления административных правонарушений на улицах и в общественных местах на территории Тулькубасского района сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В результате принятых мер полицейскими Тулькубасского РОП с начала текущего года пресечено 4351 административных правонарушений, в том числе по линии дорожной безопасности выявлено 14 фактов управления автотранспортом в нетрезвом состоянии. Кроме того, стражами порядка зарегистрировано 324 нарушений карантинного режима по статье 425 КоАП РК, 285 фактов мелкого хулиганства, 43 случая торговли в неустановленных местах и 844 факта нарушения правил выгула собак и кошек.

К административной ответственности привлечены 149 лиц за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и 27 жителей за курение в неположенном месте. Стражами порядка выявлено 19 фактов противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений. Также по другим выявленным административным правонарушениям составлено 624 административных протокола.

В настоящее время на территории Тулькубасского района продолжаются дополнительные рейдовые мероприятия. За три месяца 2021 года участковыми инспекторами направлено в СЭС 324 собранных материалов на нарушителей карантинного режима. Из них 177 за отсутствие медицинских масок и 8 за организацию и проведение конно-спортивных состязаний «кокпар». В отношении 12 частных предпринимателей наложены административные штрафы.

К примеру, на одном из рынков Тулькубасского района полицейские выявили одного гражданина, находившегося в нетрезвом состоянии в общественном месте. Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина находился в «легкой степени алкогольного опьянения». В отношении правонарушителя составили административный протокол по статье 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан к соблюдению требований карантинного режима. За нарушение ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических норм предусмотрена административная ответственность. Стражи порядка рекомендуют жителям и гостям Туркестанской области носить медицинские маски, использовать антисептики и держать социальную дистанцию.