Около 400 пациентов прошли постковидную реабилитацию в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы около 400 пациентов прошли постковидную реабилитацию на сумму 285 млн тенге. Об этом сообщил руководитель филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» в Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня одной из приоритетных задач для фонда остается увеличения перечня поставщиков по постковидной реабилитации. Постковидная реабилитация пациентов по Алматы проводится в реабилитационном центре фтизиопульмонологии «Каменское плато», где с постковидной реабилитацией пролечено около 400 пациентов на общую сумму 285,4 млн тенге», - сказал спикер.

По его словам, проводится работа по привлечению поставщиков, в том числе частных для проведения постковидной реабилитации. В частности, региональной комиссией был объявлен очередной конкурс на участие в этом виде реабилитаций. По предварительным данным, список поставщиков по постковидной реабилитаций в городе Алматы увеличилось до двух медорганизаций.

Тлеухан Абилдаев заявил, что внедрение системы обязательного социального медицинского страхования позволило увеличить финансирование медицинской реабилитации и значительно повысить ее доступность. Только в этом году на услуги реабилитации по республике выделено в 9 раз больше средств, по сравнению с 2019 годом, то есть до запуска ОСМС.