Около 400 пациентов прошли постковидную реабилитацию в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы около 400 пациентов прошли постковидную реабилитацию на сумму 285 млн тенге. Об этом сообщил руководитель филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» в Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня одной из приоритетных задач для фонда остается увеличения перечня поставщиков по постковидной реабилитации. Постковидная реабилитация пациентов по Алматы проводится в реабилитационном центре фтизиопульмонологии «Каменское плато», где с постковидной реабилитацией пролечено около 400 пациентов на общую сумму 285,4 млн тенге», - сказал спикер.
По его словам, проводится работа по привлечению поставщиков, в том числе частных для проведения постковидной реабилитации. В частности, региональной комиссией был объявлен очередной конкурс на участие в этом виде реабилитаций. По предварительным данным, список поставщиков по постковидной реабилитаций в городе Алматы увеличилось до двух медорганизаций.
Тлеухан Абилдаев заявил, что внедрение системы обязательного социального медицинского страхования позволило увеличить финансирование медицинской реабилитации и значительно повысить ее доступность. Только в этом году на услуги реабилитации по республике выделено в 9 раз больше средств, по сравнению с 2019 годом, то есть до запуска ОСМС.
- 618 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области
- Три свадьбы за сутки выявили в Семее
- ОСМС: на что жалуются алматинцы больше всего
- В медорганизациях Алматы выявлены нарушения на 995 млн тенге
- Алматинские медики получили надбавки на 18,3 млрд тенге
- Застрахованные алматинцы получили медпомощь на 53,6 млрд тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана