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Около 400 молодых легкоатлетов приняли участие в чемпионате Казахстана в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Марта 2022, 14:50
Около 400 молодых легкоатлетов приняли участие в чемпионате Казахстана в Усть-Каменогорске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 3 по 5 марта 2022 года в легкоатлетическом комплексе «Ольга Рыпакова» прошел чемпионат Республики Казахстан в помещении среди старших юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Всего в республиканском первенстве приняли участие 383 легкоатлета со всех регионов Казахстана.

По итогу трех соревновательных дней было установлено два высших достижения в возрасте до 16 лет в помещении.

Ирина Конищева из Алматы в беге на 200 м показала время 25.36, а четверка из Восточно-Казахстанской области Никита Петяхин, Иван Тетерин, Артем Сизых и Михаил Горлов с результатом 3:29.93 завоевали золотую медаль в эстафетном беге 4 х 400 м.

Первое общекомандное место заняла сборная Карагандинской области (24 029 очков), второе место у Восточно-Казахстанской области (23 275 очков) и замкнула тройку сильнейших команда города Алматы (21 833 очков).


Восточно-Казахстанская область   Спорт   Молодежь   Легкая атлетика  
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