18 Июля 2022 14:00

Около 400 лесных пожаров произошло в Казахстане за лето

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала пожароопасного периода в Казахстане зарегистрировано 394 лесных и 22 степных пожара. Общая площадь возгорания составила 34,8 тыс. га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особую обеспокоенность вызывает возгорание сухой травы на территории населенных пунктов с переходом огня на жилые массивы. 20 июня в результате грозового разряда в Карагандинской области произошел пожар в степном массиве», - сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов.

По его данным, охваченная огнем площадь составила более 45 га. При тушении степного пожара два человека получили травмы, от полученных травм один из них погиб в больнице.

«14 июля из-за степного пожара в Атырауской области погибло несколько сотен овец, точный ущерб и количество погибшего скота устанавливается», - рассказал Н. Дербисов о другом случае.

Он подчеркнул, что большая часть лесных и степных пожаров возникает на отдаленных территориях, где подразделения МЧС отсутствуют в радиусе более 100 км.

Фото: пресс-служба ДЧС РК