Около 400 км линий электропередачи обновят в Атырауской области

В Атырауской области начинается масштабная модернизация электросетей. В 2026–2027 годах в регионе реконструируют около 393 км линий электропередачи и установят 23 новые трансформаторные подстанции. Кроме того, на четырех подстанциях заменят устаревшие трансформаторы, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Проекты охватят город Атырау и ближайшие районы — Жылыой, Исатай, Макат и Кызылкога.

Износ электросетей превысил 65%

Большая часть воздушных линий, подстанций и трансформаторов в регионе была введена в эксплуатацию в 1960–1980 годах. С тех пор на некоторых объектах полная модернизация не проводилась. Работы ограничивались устранением неполадок и текущим ремонтом.

В результате средний уровень износа электрооборудования на предприятии ТОО «Атырау Жарық» достиг 65,05%. Из-за этого возрастает риск аварий и учащаются отключения электроэнергии и вдобавок расходы на содержание и ремонт устаревшей инфраструктуры увеличиваются с каждым годом.

Чтобы снизить износ сетей, компания разработала инвестиционную программу на 2026–2027 годы. В нее вошли девять крупных проектов. В настоящее время определен подрядчик и готовится проектно-сметная документация.

По плану в ближайшие пять лет уровень износа электросетей рассчитывают снизить с 65,05% до 40%.

На каких территориях обновят сети

В районе Жылыой обновят 65 км высоковольтной линии электропередачи по маршруту Кульсары — Майкомген и примыкающие к ней шесть км сетей. Эта линия играет ключевую роль в электроснабжении города Кульсары и ближайших поселков.

Исатайский район: реконструируют 65 км воздушной линии Тайман — Октябрьская. Замена устаревших опор и проводов повысит пропускную способность сети и снизит частоту отключений.

В городе Атырау обновят 8,2 км сетей в направлении «Балыкши» и 2,5 км — в направлении «Шмунк». Также заменят трансформаторы на подстанциях «Пичугин», «Курмангазы», «Шмунк» и «Мелькомбинат».

Что касается района Макат, там модернизируют 40 км магистральных сетей и более 83 км внутрипоселковых линий электропередачи, также на территории района планируется построить шесть новых трансформаторных пунктов.

В районе Кызылкога полностью заменят 123,2 км электросетей и установят 17 новых трансформаторных пунктов. Это один из самых масштабных проектов программы по протяженности сетей.

Аварий станет меньше, а надежность электроснабжения вырастет

В ходе модернизации поэтапно заменят старые провода, опоры ЛЭП, трансформаторы и другое оборудование. Новые сети построят в соответствии с современными техническими требованиями, что позволит сократить потери при транспортировке электроэнергии.

После завершения проектов повысится надежность электроснабжения жителей, социальных объектов и промышленных предприятий города Атырау и районов области. Также планируется снизить число аварий и внеплановых отключений на сетях.

— Ряд электросетей в регионе эксплуатируется уже не одно десятилетие. В рамках Национального проекта изношенные провода, линии и трансформаторы будут заменяться поэтапно. Это позволит уменьшить количество аварий и повысить качество электроэнергии, поставляемой жителям, предприятиям и социальным объектам. Большая часть используемых в проектах материалов производится в Казахстане. Перед предприятием стоит задача завершить все работы качественно и строго по графику, — отметил директор ТОО «Атырау Жарық» Мейрбек Губашев.

Ранее сообщалось о том, что более 90 км коммунальных сетей обновят в пяти городах Карагандинской области.