Более 90 км коммунальных сетей обновят в пяти городах Карагандинской области

В пяти городах Карагандинской области обновляют более 70 км тепло-, водопроводных и канализационных сетей, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

В пяти городах Карагандинской области коммунальную инфраструктуру обновляют одновременно, но по разным сценариям. В Темиртау завершают проект, начатый еще в прошлом году, в Сарани строят новые сети водоснабжения и канализации, а в Караганде, Шахтинске и Абае реконструируют объекты тепло- и водоснабжения.

Все работы проходят в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» и находятся на разных стадиях. Разбираемся, где реализуют самые крупные проекты, какой объем сетей предстоит обновить и сколько это будет стоить.

Самые масштабные работы развернулись в Сарани. В районе бывшего завода резинотехнических изделий, который жители называют районом РТИ, фактически с нуля создают новую систему водоснабжения и канализации. Здесь планируется построить 33,83 км водопровода, резервуар чистой воды и насосную станцию, а также проложить 18,91 км канализационных сетей.

Фото: проектный офис МЭКС

Сразу два крупных проекта реализуются в Караганде. В городе реконструируют 2,43 км тепломагистрали, по которой тепло поступает в жилые районы. Параллельно модернизируют комплекс водоочистки: здесь обновят основные сооружения и 24,8 км внутренних инженерных сетей двух зданий, задействованных в подготовке воды.

В Абае и Шахтинске основной объем работ связан с теплоснабжением. В Абае реконструируют 2,56 км магистральной теплосети от КарГРЭС до насосной станции «Абайская», а в Шахтинске — 4,84 км сетей по улице Молодежной. Оба проекта рассчитаны на 2026–2027 годы.

Фото: проектный офис МЭКС

Ближе всего к завершению проект в Темиртау. Здесь уже реконструировано около 83% тепломагистрали — 6,86 км из запланированных 8,27 км. В 2026 году предстоит завершить оставшиеся 1,42 км. После ввода объекта износ тепловых сетей города должен снизиться с 75% до 73,1%.

Отдельное направление — электроснабжение. В области реконструируют две высоковольтные линии и две подстанции. На линиях предусмотрена полная замена основных элементов, а на подстанциях обновят силовые трансформаторы, реакторы и распределительное оборудование. Общая стоимость четырех проектов составляет около 18,5 млрд тенге.

Без учета внутренних сетей комплекса водоочистки в пяти городах планируется построить и реконструировать более 70 км тепло-, водопроводных и канализационных сетей. Вместе с 24,8 км внутренних инженерных коммуникаций общий объем достигает почти 96 км.

Фото: проектный офис МЭКС

Стоимость всех перечисленных проектов, по которым заключены договоры, составляет около 66 млрд теңге. Почти половина этой суммы приходится на два объекта в Караганде — реконструкцию тепломагистрали и комплекса водоочистки.

Основная часть проектов рассчитана до 2027 года, однако сроки получения результата будут разными. В Темиртау объект уже близок к завершению, тогда как в Сарани, Абае и Шахтинске впереди основной объем строительства.

Поэтому следующий важный этап — не запуск новых проектов, а выполнение уже заключенных договоров в заявленные сроки. Именно после ввода объектов станет понятно, насколько вложения повлияли на состояние сетей и стабильность коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что на развитие энергетики Казахстана выделят 6,2 трлн теңге до 2029 года.