Около 400 грузовиков скопились на казахстанско-кыргызской границе

На автомобильном пункте пропуска «Карасу» в Жамбылской области образовалось скопление около 400 грузовых автомобилей, следующих в направлении Кыргызстана. По данным Комитета государственных доходов, увеличение транспортного потока носит временный характер и связано с рядом факторов, передает Kazinform.

В КГД отметили, что на скопление повлияли сезонный рост международных грузовых перевозок, а также действующие температурные ограничения на движение грузового транспорта на территории Кыргызской Республики. Ведомством совместно с заинтересованными госорганами принимаются меры по стабилизации ситуации и увеличению пропускной способности пункта пропуска.

— Усилена работа на пункте пропуска, совместно с органами внутренних дел организовано регулирование транспортных потоков и их частичное перераспределение на близлежащие пункты пропуска. В постоянном режиме осуществляется взаимодействие с компетентными органами Кыргызской Республики для оперативной оценки обстановки и согласования принимаемых мер, — сообщает КГД.

Перевозчикам и водителям оперативно предоставляется информация о ситуации на КПП и возможных альтернативных маршрутах.

— Для информирования перевозчиков и водителей действует рабочий канал в мессенджерах, в котором размещается актуальная информация о ситуации на пунктах пропуска и возможных альтернативных маршрутах. Дополнительно, с водителями проводится разъяснительная работа непосредственно перед пунктом пропуска, — добавили в КГД.

Кроме того, Комитет госдоходов просит перевозчиков учитывать текущую ситуацию при планировании маршрутов.

Ранее очередь из фур растянулась на десятки километров на границе Казахстана и Узбекистана.